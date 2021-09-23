Криштиану Роналду прибыл на тренировку на новом Bentley стоимостью около € 300 тыс. Фото

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на тренировку команды на своём новом автомобиле Bentley Flying Spur стоимостью около € 300 тыс., сообщает The Sun. 36-летнего нападающего сопровождали телохранители.

Фото доступно в «твиттере» Irish Sun Sport.

После возвращения в «МЮ» португалец забивает в каждом матче. В игре 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) он оформил дубль, затем в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 поразил ворота «Янг Бойз» (1:2). В 5-м туре АПЛ португалец отметился голом в игре с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает третье место.

Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»:

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