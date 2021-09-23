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Стив Макманаман объяснил, почему «Ливерпуль» не будет претендовать на Эрлинга Холанда

Стив Макманаман объяснил, почему «Ливерпуль» не будет претендовать на Эрлинга Холанда
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман предположил, что мерсисайдцы не будут вести борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Верю ли я, что „Ливерпуль“ поборется за Холанда следующим летом? Нет. Велика вероятность, что он отправится в „Реал“. Думаю, Эрлинг сам представляет себя в этом клубе. Мне кажется, трансферная цена не является главной причиной, по которой „Ливерпуль“ не станет сражаться за Эрлинга. Дело в комплексе причин, которые связаны с подписанием игрока такого уровня.

Холанд потребует большую зарплату. А когда клуб платит одному игроку огромные деньги, другие начинают хотеть того же. Агент Мино Райола захочет кучу денег не только для Холанда, но и для себя. Не думаю, что «Ливерпуль» захочет с этим связываться», — цитирует Макманамана Liverpool Echo.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

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