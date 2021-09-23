На матч «Локомотива» и «Галатасарая» в Лиге Европы будет допущено не более 30% зрителей

Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на домашний матч 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем», который состоится 21 октября, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в течение последних 6 месяцев заболевание. ПЦР-тест не даёт права прохода на арену. Несовершеннолетние болельщики будут допущены на стадион только в сопровождении взрослых, имеющих QR-код.
Напомним, 16 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» в стартовой встрече турнира сыграл вничью с «Марселем». Матч завершился со счётом 1:1.
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