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Игрок «Зенита» Клаудиньо назвал свой клуб самым титулованным в истории России

Игрок «Зенита» Клаудиньо назвал свой клуб самым титулованным в истории России
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Полузащитник петербургского «Зенита», бразилец Клаудиньо оценил свою игру в новом клубе на старте сезона.

«Пока всё складывается хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб в истории России. В первых матчах я вписывался в игровую модель команды, привыкал к манере игры партнёров. В матчах с «Челси» и «Рубином» я был полезен. Сейчас я уже адаптировался к игре «Зенита».

Безусловно, первый гол снял с меня некоторое напряжение. Он необходим мне, такие матчи вселяют уверенность. Теперь мне будет проще демонстрировать на поле свои лучшие качества. Благодарю Бога за этот мяч, а также за то, что он наградил меня здоровьем, которое позволяет мне заниматься любимым делом», — приводит слова футболиста Yahoo Esportes Brasil.

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