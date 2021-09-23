Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги кубкового матча с «Зенитом» из Ижевска. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу московской команды.
«Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли. Да, мы рассчитываем на Зайнутдинова, 100 процентов. И Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо. Цель у ЦСКА всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать. У Васина травма приводящей мышцы. У Бийола состояние отличное, просто перелёт после сотрясения – не самая лучшая идея.
Доволен игрой всех, в первую очередь понравилась их самоотдача. Каптилович сыграл неплохо, Багринцев и Дауров выглядели на своем уровне. Тороп сыграл на ноль. Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но это будет разбирать Дмитрий Крамаренко», — приводит слова наставника пресс-служба армейцев.
- 23 сентября 2021
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