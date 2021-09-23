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Тренер «Баварии» Нагельсман прокомментировал слухи об интересе к Антонио Рюдигеру

Тренер «Баварии» Нагельсман прокомментировал слухи об интересе к Антонио Рюдигеру
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи об интересе клуба к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру.

«Тони сильно прибавил. Томас Тухель очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников «Челси». Я не говорил с Хасаном Салихамиджичем о его подписании. Даже если бы говорил, то не сказал бы вам об этом. Я тоже прочитал о слухах. Подождем, когда истечет срок его контракта, тогда и посмотрим, остались ли у меня деньги в кошельке», – приводит слова Нагельсмана Kicker.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.

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