Неймар возмутился жёлтой карточкой Пакета за финт «радуга»
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Нападающий французского «Пари-Сен-Жермен» Неймар отреагировал на жёлтую карточку, показанную Лукасу Пакете, выступающему за «Лион».
«Крайне печальный момент — жёлтая карточка за дриблинг. «Радуга» – это способ обыграть соперника. Неважно, где и когда она была исполнена. Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не вижу причин для таких санкций. Красивой игры больше нет. Наслаждайтесь, пока она ещё сохраняется», – написал Неймар в своём «инстаграме».
Напомним, в концовке матча 7-го тура Лиги 1 с «Труа», который завершился со счётом 3:1 в пользу лионцев, Пакета, обыгрывая соперника один в один, попытался исполнить финт «радуга». Главный арбитр показал за это бразильцу жёлтую карточку.
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