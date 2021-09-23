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Неймар возмутился жёлтой карточкой Пакета за финт «радуга»

Неймар возмутился жёлтой карточкой Пакета за финт «радуга»
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Нападающий французского «Пари-Сен-Жермен» Неймар отреагировал на жёлтую карточку, показанную Лукасу Пакете, выступающему за «Лион».

«Крайне печальный момент — жёлтая карточка за дриблинг. «Радуга» – это способ обыграть соперника. Неважно, где и когда она была исполнена. Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не вижу причин для таких санкций. Красивой игры больше нет. Наслаждайтесь, пока она ещё сохраняется», – написал Неймар в своём «инстаграме».

Напомним, в концовке матча 7-го тура Лиги 1 с «Труа», который завершился со счётом 3:1 в пользу лионцев, Пакета, обыгрывая соперника один в один, попытался исполнить финт «радуга». Главный арбитр показал за это бразильцу жёлтую карточку.

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