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«Барселона» объявила о переходе 17-летнего Эмре Демира, его отступные составят € 400 млн

«Барселона» объявила о переходе 17-летнего Эмре Демира, его отступные составят € 400 млн
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Пресс-служба «Барселоны» объявила о договорённости с турецким клубом «Кайсериспор» о переходе полузащитника Эмре Демира. 17-летний футболист останется в нынешнем сезоне в турецком клубе, а в следующем присоединится к резервной команде «Барселоны».

Каталонский клуб заплатит за него € 2 млн и бонусы. Контракт Демира будет рассчитан до 2027 года. При этом в контракте новичка «Барсы» отступные составят € 400 млн.

Демир дебютировал в турецкой Суперлиге в возрасте 15 лет. Также он стал самым молодым автором гола в чемпионате Турции. В дебютном сезоне в 31 матче он забил три мяча. Эмре выступал за сборную Турции различных возрастов.

«Кайсериспор» в настоящее время занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги. Команда в шести матчах набрала 10 очков.

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