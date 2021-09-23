«Барселона» объявила о переходе 17-летнего Эмре Демира, его отступные составят € 400 млн

Пресс-служба «Барселоны» объявила о договорённости с турецким клубом «Кайсериспор» о переходе полузащитника Эмре Демира. 17-летний футболист останется в нынешнем сезоне в турецком клубе, а в следующем присоединится к резервной команде «Барселоны».
Каталонский клуб заплатит за него € 2 млн и бонусы. Контракт Демира будет рассчитан до 2027 года. При этом в контракте новичка «Барсы» отступные составят € 400 млн.
Демир дебютировал в турецкой Суперлиге в возрасте 15 лет. Также он стал самым молодым автором гола в чемпионате Турции. В дебютном сезоне в 31 матче он забил три мяча. Эмре выступал за сборную Турции различных возрастов.
«Кайсериспор» в настоящее время занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги. Команда в шести матчах набрала 10 очков.
- 23 сентября 2021
-
19:01
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:22
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
17:53
-
17:49
-
17:40
-
17:18
-
17:14
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:45
-
16:39
-
16:22
-
16:17
-
16:07
-
15:49
-
15:37
-
15:35
-
15:22
-
15:15
-
15:07
-
14:55
-
14:27
-
13:58
-
13:58
-
13:55
-
13:40
-
13:17