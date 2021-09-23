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Анчелотти заявил, что он доволен полузащитой «Реала»

Анчелотти заявил, что он доволен полузащитой «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил высокий уровень полузащитников своей команды.

«С такими игроками, как Вальверде, Камавинга и Бланко, за будущее «Реала» можно быть спокойным. Особенно меня впечатляет Камавинга. Он современный полузащитник, очень сильный физически. Эдуарду не является игроком одной позиции, он может выступать на разных позициях. Он — наше будущее. То же могу сказать и про настоящее. У нас есть Модрич, Кроос и Каземиро. Наша полузащита сильна во всех компонентах, я доволен ребятами», – приводит слова Анчелотти пресс-служба «сливочных».

Напомним, Эдуарду Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступал за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако по-прежнему играет преимущественно за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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