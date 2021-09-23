Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» одержал первую победу под руководством Шалимова, обыграв «Торпедо» из Владимира

«Урал» одержал первую победу под руководством Шалимова, обыграв «Торпедо» из Владимира
Комментарии

Сегодня, 23 августа, в рамках Кубка России по футболу встречались владимирское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Торпедо» во Владимире. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Подопечные Игоря Шалимова открыли счёт на 12-й секунде. Андрей Егорычев, находясь на левом краю штрафной, отправил мяч в верхний правый угол ворот соперника. Через 15 минут нападающий уральского клуба Андрей Панюков увеличил преимущество гостей в счёте. Стоит отметить, что сегодня екатеринбургский клуб одержал первую победу под руководством Игоря Шалимова.

В восьми матчах чемпионата России «Урал» не выиграл ни разу. Команда из Екатеринбурга забила 2 мяча и пропустила 13 голов в стартовых играх первенства.

Кубок России. Группа 2
23 сентября 2021, четверг. 18:00 МСК
Торпедо-Владимир
Владимир
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 1'   0:2 Панюков – 16'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021