«Урал» одержал первую победу под руководством Шалимова, обыграв «Торпедо» из Владимира

Сегодня, 23 августа, в рамках Кубка России по футболу встречались владимирское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Торпедо» во Владимире. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Подопечные Игоря Шалимова открыли счёт на 12-й секунде. Андрей Егорычев, находясь на левом краю штрафной, отправил мяч в верхний правый угол ворот соперника. Через 15 минут нападающий уральского клуба Андрей Панюков увеличил преимущество гостей в счёте. Стоит отметить, что сегодня екатеринбургский клуб одержал первую победу под руководством Игоря Шалимова.

В восьми матчах чемпионата России «Урал» не выиграл ни разу. Команда из Екатеринбурга забила 2 мяча и пропустила 13 голов в стартовых играх первенства.