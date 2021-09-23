«Урал» одержал первую победу под руководством Шалимова, обыграв «Торпедо» из Владимира
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Сегодня, 23 августа, в рамках Кубка России по футболу встречались владимирское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Торпедо» во Владимире. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.
Подопечные Игоря Шалимова открыли счёт на 12-й секунде. Андрей Егорычев, находясь на левом краю штрафной, отправил мяч в верхний правый угол ворот соперника. Через 15 минут нападающий уральского клуба Андрей Панюков увеличил преимущество гостей в счёте. Стоит отметить, что сегодня екатеринбургский клуб одержал первую победу под руководством Игоря Шалимова.
В восьми матчах чемпионата России «Урал» не выиграл ни разу. Команда из Екатеринбурга забила 2 мяча и пропустила 13 голов в стартовых играх первенства.
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