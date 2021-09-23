Клаудиньо рассказал об адаптации к жизни в Санкт-Петербурге

Полузащитник петербургского «Зенита» бразилец Клаудиньо рассказал об адаптации к жизни в России.

«Пока самая большая проблема – язык. Говорить по-русски сложно, но я привыкаю. По-английски я хоть что-то знаю. Надеюсь, что я скоро смогу немного говорить по-русски, чтобы стало легче в плане общения.

Если честно, сейчас меня впечатляет всё. Это волшебный и особенный момент в моей жизни и карьере. Я никогда не играл в Европе. Всё, что я вижу – другое. Все говорят о холодах, говорят, что они ещё даже не начались, а я уже чувствую их. Я готовлюсь. У меня в клубе есть бразильские друзья, они всё рассказали мне. Я готовлюсь психологически, но мне очень страшно», — приводит слова футболиста Yahoo Esportes Brasil.