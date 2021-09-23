Роналдо заявил, что поддерживает концепцию Суперлиги

Бывший нападающий «Реала» и владелец «Вальядолида» Роналдо высказался о Суперлиге Европы.

«Как президент «Вальядолида» я бы не хотел, чтобы Ла Лига теряла свою мощь и влияние. Но я не думаю, что с Суперлигой чемпионат утратил бы это. Для меня внутренние чемпионаты по-прежнему остаются основой футбола. Футбольная индустрия – это индустрия спорта и развлечений. Нам нужно всем вместе составить план на будущее. Если взглянуть на идею Суперлиги – это неплохая идея. Я поддерживаю предложенную концепцию. Фанаты хотят видеть самые большие матчи. Любители футбола хотят видеть игры «Реала» с «Миланом» или «Интером», с «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Мы хотим видеть такие матчи и не ждать четвертьфинала или полуфинала турнира.

Нашей индустрии не хватает диалога. Присутствует страх оказаться не в центре внимания, у каждого есть свои интересы, которые нужно защищать. Я думаю, что самым влиятельным людям футбола нужно встретиться и поговорить, чтобы прийти к соглашению, которое заставит всех думать, что они вышли победителями из этой ситуации», – цитирует бразильца The Athletic.