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Шалимов прокомментировал первую победу «Урала» в сезоне

Шалимов прокомментировал первую победу «Урала» в сезоне
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России. «Урал» в гостях обыграл владимирское «Торпедо» со счётом 2:0. Это первая победа «Урала» в нынешнем сезоне.

«Игра получилась тяжёлой. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля.

«Торпедо» — организованная команда, которая сегодня создала нам проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счёт контроля. Соперник не позволял нам этого сделать. «Торпедо» нас прессинговало и напрягало. Во втором тайме смогли отобрать 3-4 мяча на нашей половине поля. Хозяева сегодня создавали давление. Результат нас, конечно, устраивает. Мы приехали побеждать. Впрочем, качеством игры мы не так довольны, и в этом заслуга соперника.

Готовимся к следующей игре — с «Арсеналом». Сейчас нужно восстановиться, так как у футболистов есть небольшие повреждения. Для нас следующий матч — игра за шесть очков. Наш соперник располагается недалеко от нас в таблице. Ребята стараются, будем делать всё возможное», — цитирует Шалимова пресс-служба «Урала».

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