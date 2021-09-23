Орлов: истеричность Слуцкого подтвердила, что он побеждён Семаком

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче с «Зенитом». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Матч «Рубин» — «Зенит» был дуэлью тренеров. Семак – ученик Слуцкого, он играл у него в ФК «Москва». И в прошлом чемпионате учитель дал такой мастер-класс, что «Зенит» дважды проиграл, причём по всем компонентам игры. А сейчас «Зенит» переиграл соперника по всем компонентам, прежде всего тактически. 3:1 – полное превосходство «Зенита». Сам факт истеричности Леонида Слуцкого подтвердил, что он был побеждён. Он вылил весь свой негатив на судью. Но при чём тут арбитр? «Зенит» создал пять голевых моментов. Пять! Можно было ещё несколько мячей забить.



Слуцкий говорил, что судья Иванов испытывает к нему личную неприязнь? Такую неприязнь, что даже кушать не может. Это его нервный срыв. Тренер должен быть образцом для своих игроков, он должен быть поблагороднее по отношению к судье, даже если тот ошибается. Сказать, что судья профнепригоден… А тот отсудил 25-й матч «Зенита». Он, как все в России, не хуже и не лучше. Такое поведение тренера мы должны осуждать. Глядя на тренера, игрок заводится и может нарушать правила. Это плохая история и минус Леониду Викторовичу», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».