Орлов ответил на призыв гнать Дзюбу поганой метлой из спорта

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова легендарного советского биатлониста Александра Тихонова. Ранее он жёстко раскритиковал форварда «Зенита» Артёма Дзюбу за отказ от выступления за сборную России.
«Дзюба очень хорошо сыграл с «Рубином», но я всё равно вижу, что он недоволен своей физической формой. Когда он в хорошей форме, то бегает на фланги, поактивнее действует в обороне. Сейчас ему не хватает оборотов.
Поэтому он и сказал Карпину, что ему не потянуть октябрьские матчи, а к ноябрьским подготовится. Артём же знает своё состояние. А сейчас такую полемику развели: такой-сякой Дзюба, отказал сборной. Это решение абсолютно точно не связано с тем конфликтом с Карпиным. Никакие это не отголоски.
Александр Тихонов сказал, что Артёма надо гнать поганой метлой из спорта? Тихонов — четырёхкратный олимпийский чемпион, но это очень скандальный человек. Он всех гонит откуда-то туда-то. Ему кажется, что титул четырёхкратного олимпийского чемпиона позволяет ему делать всем замечания. У него было большое подсудное дело, с братом они обвинялись в покушении на губернатора Кузбасса. Это эпатажный скандалист. Почему игрок, который не может играть из-за травмы или болен, сразу предатель родины?
Фернандес тоже отказался играть — сил нет. Ну, нет сил у человека. Акинфеев тоже сейчас отказался играть за сборную, потому что не потянуть на два фронта, хоть он и лучший вратарь чемпионата. Не надо сравнивать. Это чисто популистское заявление, чтобы тебя опубликовали, а твои друзья за кружкой пива сказали: «Ну ты молодец, ну ты дал». Не надо к этому так относиться», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».
- 23 сентября 2021
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