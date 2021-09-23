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Орлов ответил на призыв гнать Дзюбу поганой метлой из спорта

Орлов ответил на призыв гнать Дзюбу поганой метлой из спорта
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова легендарного советского биатлониста Александра Тихонова. Ранее он жёстко раскритиковал форварда «Зенита» Артёма Дзюбу за отказ от выступления за сборную России.

«Дзюба очень хорошо сыграл с «Рубином», но я всё равно вижу, что он недоволен своей физической формой. Когда он в хорошей форме, то бегает на фланги, поактивнее действует в обороне. Сейчас ему не хватает оборотов.

Поэтому он и сказал Карпину, что ему не потянуть октябрьские матчи, а к ноябрьским подготовится. Артём же знает своё состояние. А сейчас такую полемику развели: такой-сякой Дзюба, отказал сборной. Это решение абсолютно точно не связано с тем конфликтом с Карпиным. Никакие это не отголоски.

Александр Тихонов сказал, что Артёма надо гнать поганой метлой из спорта? Тихонов — четырёхкратный олимпийский чемпион, но это очень скандальный человек. Он всех гонит откуда-то туда-то. Ему кажется, что титул четырёхкратного олимпийского чемпиона позволяет ему делать всем замечания. У него было большое подсудное дело, с братом они обвинялись в покушении на губернатора Кузбасса. Это эпатажный скандалист. Почему игрок, который не может играть из-за травмы или болен, сразу предатель родины?

Фернандес тоже отказался играть — сил нет. Ну, нет сил у человека. Акинфеев тоже сейчас отказался играть за сборную, потому что не потянуть на два фронта, хоть он и лучший вратарь чемпионата. Не надо сравнивать. Это чисто популистское заявление, чтобы тебя опубликовали, а твои друзья за кружкой пива сказали: «Ну ты молодец, ну ты дал». Не надо к этому так относиться», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

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