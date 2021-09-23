Орлов: с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин по лимиту прав

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров.
«Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Но у мастера спорта по дзюдо Владимира Путина свой взгляд. У мастера спорта по боксу Николая Валуева свой взгляд. У футболистов свой взгляд. Все тренеры говорят, что это мешает конкуренции и развитию нашего футбола. ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА под руководством Газзаева – не было лимита. «Зенит» выигрывал – тоже ещё не было лимита. Была конкуренция. Были иностранцы, но были и свои.
Если тренеры говорят, их надо слушать. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта. Все чиновники: «Как министр сказал, так и надо». Слышал министра спорта, а также вице-премьера, что надо обратить внимание. Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- 23 сентября 2021
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