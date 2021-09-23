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«Реал Сосьедад» одержал волевую победу в матче с «Гранадой»

«Реал Сосьедад» одержал волевую победу в матче с «Гранадой»
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В Гранаде завершился матч 6-го тура Примеры. «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» принимала «Реал Сосьедад».

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. На 9-й минуте Херман Санчес вывел хозяев вперёд.

Гол Санчеса.

Но уже в начале второго тайма Ариц Элустондо сравнял счёт.

Гол Элустондо.

А на 60-й минуте Микель Мерино вывел гостей вперёд.

Гол Мерино.

Вскоре Луис Милья реализован пенальти и восстановил равновесие в счёте.

Гол Мильи.

Но в концовке Элустондо оформил дубль и принёс своей команде победу.

Гол Элустондо.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Гранада» занимает 18-е место, набрав три очка. В следующем туре «Реал Сосьедад» будет принимать «Эльче», а «Гранада» отправится в гости к «Сельте».

Испания - Примера. 6-й тур
23 сентября 2021, четверг. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 9'   1:1 Элустондо – 52'   1:2 Мерино – 60'   2:2 Милья – 70' (пен)   2:3 Элустондо – 82'
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