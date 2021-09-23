«Реал Сосьедад» одержал волевую победу в матче с «Гранадой»

В Гранаде завершился матч 6-го тура Примеры. «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» принимала «Реал Сосьедад».

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. На 9-й минуте Херман Санчес вывел хозяев вперёд.

Гол Санчеса.

Но уже в начале второго тайма Ариц Элустондо сравнял счёт.

Гол Элустондо.

А на 60-й минуте Микель Мерино вывел гостей вперёд.

Гол Мерино.

Вскоре Луис Милья реализован пенальти и восстановил равновесие в счёте.

Гол Мильи.

Но в концовке Элустондо оформил дубль и принёс своей команде победу.

Гол Элустондо.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Гранада» занимает 18-е место, набрав три очка. В следующем туре «Реал Сосьедад» будет принимать «Эльче», а «Гранада» отправится в гости к «Сельте».