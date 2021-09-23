Клаудиньо прокомментировал свой отзыв из сборной Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ситуацию с отзывом из сборной Бразилии.
«Надеюсь, наше возвращение посреди паузы на международные матчи не повредило нашему будущему в сборной Бразилии. Мы ни в чём не виноваты. У нас контракт с «Зенитом», и мы должны выполнять то, о чём просит клуб. Клуб попросил нас вернуться, и мы вернулись. Надеюсь, это ни на что не повлияет. У меня есть мечта и цель – играть за сборную Бразилии. Так что я просто думаю о том, чтобы продолжать делать свою работу, демонстрируя всё, на что я способен, чтобы меня могли вызвать снова.
Конечно, сыграть на чемпионате мира за сборную — это большая мечта. Я буду много работать в «Зените», выкладываться на все 100%, завоёвывать титулы и, если на то будет воля божья, поеду на чемпионат мира», — приводит слова футболиста Yahoo Esportes Brasil.
- 23 сентября 2021
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