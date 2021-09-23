Кубок России по футболу: результаты всех матчей игровой недели

В Кубке России состоялись матчи группового этапа. 22 и 23 сентября прошли 11 встреч.

Определился первый участник плей-офф турнира, им стал ФК «Чайка». Команда из ФНЛ-2 сенсационно обыграла «Ростов» (1:0) и набрала шесть очков.

10 мячей было забито в матче «Знамя» — «Крылья Советов». Все 10 голов — на счету гостей, которые установили новый рекорд Кубка России. Дублем в составе самарцев отметился 16-летний Сергей Пиняев.

Убедительную победу одержало и московское «Динамо», которое забило шесть безответных мячей в ворота одноклубников из Ставрополя.

Остросюжетным получился матч «Легион-Динамо» — «Уфа». Представитель ФНЛ-2 открыл счёт с пенальти, но упустил победу на последних секундах. В серии пенальти «Уфа» была сильнее, а главным героем матча стал голкипер уфимцев Алексей Кузнецов, отразивший четыре 11-метровых удара. В этой серии он не пропустил ни разу.

«Ахмат» отправил три безответных мяча в ворота московского «Кайрата».

«Краснодар» не испытал особых проблем в матче с «Ленинградцем» (2:0).

Тульский «Арсенал» преобразился после прихода Миодрага Божовича и разгромил «Динамо-Брянск» со счётом 6:1.

«Химки» в гостях не смогли обыграть «Саранск». Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Саранска.

«Нижний Новгород» довольствовался скромной победой в матче с «Динамо-Барнаул» — 1:0.

ЦСКА без группы игроков основного состава разгромил «Зенит-Ижевск» (4:0).

«Урал» одержал первую победу в сезоне, обыграв в Кубке «Торпедо-Владимир» со счётом 2:0.