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Кубок России по футболу: результаты всех матчей игровой недели

Кубок России по футболу: результаты всех матчей игровой недели
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В Кубке России состоялись матчи группового этапа. 22 и 23 сентября прошли 11 встреч.

Определился первый участник плей-офф турнира, им стал ФК «Чайка». Команда из ФНЛ-2 сенсационно обыграла «Ростов» (1:0) и набрала шесть очков.

Кубок России. Группа 5
22 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 22'

10 мячей было забито в матче «Знамя» — «Крылья Советов». Все 10 голов — на счету гостей, которые установили новый рекорд Кубка России. Дублем в составе самарцев отметился 16-летний Сергей Пиняев.

Кубок России. Группа 9
22 сентября 2021, среда. 16:00 МСК
Знамя
Ногинск
Окончен
0 : 10
Крылья Советов
Самара
0:1 Липовой – 8'   0:2 Цыпченко – 20'   0:3 Пиняев – 22'   0:4 Пиняев – 30'   0:5 Цыпченко – 64'   0:6 Цыпченко – 71'   0:7 Якуба – 77'   0:8 Сергеев – 83'   0:9 Сергеев – 85'   0:10 Бийль – 89'

Убедительную победу одержало и московское «Динамо», которое забило шесть безответных мячей в ворота одноклубников из Ставрополя.

Кубок России. Группа 11
22 сентября 2021, среда. 18:00 МСК
Динамо Ставрополь
Ставрополь
Окончен
0 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Скопинцев – 11'   0:2 Макаров – 28'   0:3 Тюкавин – 36'   0:4 Фомин – 47'   0:5 Гладышев – 71'   0:6 Игбун – 83'

Остросюжетным получился матч «Легион-Динамо» — «Уфа». Представитель ФНЛ-2 открыл счёт с пенальти, но упустил победу на последних секундах. В серии пенальти «Уфа» была сильнее, а главным героем матча стал голкипер уфимцев Алексей Кузнецов, отразивший четыре 11-метровых удара. В этой серии он не пропустил ни разу.

Кубок России. Группа 6
22 сентября 2021, среда. 15:00 МСК
Легион Динамо
Махачкала
Окончен
1 : 1
0 : 2
Уфа
Уфа
1:0 Саадуев – 60' (пен)   1:1 Никитин – 90'

«Ахмат» отправил три безответных мяча в ворота московского «Кайрата».

Кубок России. Группа 7
22 сентября 2021, среда. 16:00 МСК
Кайрат-Москва
Москва
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Кадыров – 18' (пен)   0:2 Янку – 57' (пен)   0:3 Адуев – 79'

«Краснодар» не испытал особых проблем в матче с «Ленинградцем» (2:0).

Кубок России. Группа 1
22 сентября 2021, среда. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 44'   0:2 Крыховяк – 85'

Тульский «Арсенал» преобразился после прихода Миодрага Божовича и разгромил «Динамо-Брянск» со счётом 6:1.

Кубок России. Группа 3
22 сентября 2021, среда. 18:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
1 : 6
Арсенал
Тула
0:1 Сокол – 11'   0:2 Панченко – 14'   0:3 Хлусевич – 19'   0:4 Кангва – 44'   1:4 Новиков – 45'   1:5 Давиташвили – 59'   1:6 Тудорие – 86'

«Химки» в гостях не смогли обыграть «Саранск». Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Саранска.

Кубок России. Группа 8
22 сентября 2021, среда. 18:00 МСК
Саранск
Саранск
Окончен
1 : 1
7 : 6
Химки
Химки
0:1 Долгов – 11'   1:1 Юсупов – 62'

«Нижний Новгород» довольствовался скромной победой в матче с «Динамо-Барнаул» — 1:0.

Кубок России. Группа 4
22 сентября 2021, среда. 12:30 МСК
Динамо-Барнаул
Барнаул
Окончен
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Берковский – 7'

ЦСКА без группы игроков основного состава разгромил «Зенит-Ижевск» (4:0).

Кубок России. Группа 10
23 сентября 2021, четверг. 14:15 МСК
Зенит-Ижевск
Ижевск
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Ахметов – 9'   0:2 Кучаев – 24'   0:3 Зайнутдинов – 77'   0:4 Заболотный – 90'

«Урал» одержал первую победу в сезоне, обыграв в Кубке «Торпедо-Владимир» со счётом 2:0.

Кубок России. Группа 2
23 сентября 2021, четверг. 18:00 МСК
Торпедо-Владимир
Владимир
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 1'   0:2 Панюков – 16'
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