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Гол Абрахама принёс «Роме» победу в матче с «Удинезе»

Гол Абрахама принёс «Роме» победу в матче с «Удинезе»
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В Риме на стадионе «Олимпико» завершился матч 5-го тура Серии А. «Рома» принимала «Удинезе».

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Тэмми Абрахам, которому ассистировал Риккардо Калафьори.

В концовке римляне остались в меньшинстве — на 89-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Лоренцо Пеллегрини. Тем не менее, гости не смогли отыграться.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 86-й минуте, заменив Абрахама.

«Рома» набрала 12 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Удинезе» занимает 10-е место, набрав семь очков. В следующем туре «Рома» сыграет с «Лацио», а «Удинезе» будет принимать «Фиорентину».

Италия - Серия А. 5-й тур
23 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Абрахам – 36'
Удаления: Пеллегрини – 89' / нет
Комментарии
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