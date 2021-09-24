Глава Ла Лиги: «Реал» и «Барселона» обречены страдать в еврокубках

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о необходимости защищать мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону».



«Мы уже говорили о финансовом контроле со стороны УЕФА. Мы не считаем, что неограниченные вливания денег идут на пользу. Мы не согласны с моделью, к которой стремится организация. Существуют огромные риски. Вложения в клубы должны быть, но ограниченные, контролируемые. Суперлига будет запущена, если свободно вкладывать кучу денег. Футбол с таким неограниченным финансированием неустойчив. Многие члены Ассоциации европейских клубов против этого. Надеюсь, что общение с УЕФА приведет к успеху. Мы не собираемся менять свою модель. Нам нужно защищать наши топ-клубы: «Реал» и «Барселону». Они обречены страдать в еврокубках», – цитирует Тебаса AS.