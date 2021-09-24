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«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Кадисом»

«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Кадисом»
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В Кадисе завершился матч 6-го тура испанской Примеры. «Кадис» на стадионе «Рамон де Карранса» принимал «Барселону».

Встреча завершилась со счётом 0:0. При этом у «Кадиса» было даже больше шансов открыть счёт, но в нескольких эпизодах каталонцев выручил голкипер Марк-Андре тер Штеген.

«Барселона» с 65-й минуты играла в меньшинстве. В течение четырёх минут полузащитник команды Френки де Йонг получил две желтые карточки.

Удаление де Йонга.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».

Турнирная таблица Примеры.

Испания - Примера. 6-й тур
23 сентября 2021, четверг. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 65'
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