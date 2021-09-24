«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Кадисом»

В Кадисе завершился матч 6-го тура испанской Примеры. «Кадис» на стадионе «Рамон де Карранса» принимал «Барселону».

Встреча завершилась со счётом 0:0. При этом у «Кадиса» было даже больше шансов открыть счёт, но в нескольких эпизодах каталонцев выручил голкипер Марк-Андре тер Штеген.

«Барселона» с 65-й минуты играла в меньшинстве. В течение четырёх минут полузащитник команды Френки де Йонг получил две желтые карточки.

Удаление де Йонга.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».

Турнирная таблица Примеры.