«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Кадисом»
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В Кадисе завершился матч 6-го тура испанской Примеры. «Кадис» на стадионе «Рамон де Карранса» принимал «Барселону».
Встреча завершилась со счётом 0:0. При этом у «Кадиса» было даже больше шансов открыть счёт, но в нескольких эпизодах каталонцев выручил голкипер Марк-Андре тер Штеген.
«Барселона» с 65-й минуты играла в меньшинстве. В течение четырёх минут полузащитник команды Френки де Йонг получил две желтые карточки.
«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.
В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».
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