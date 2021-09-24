Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куман прокомментировал ничью в матче «Барселоны» с «Кадисом»

Куман прокомментировал ничью в матче «Барселоны» с «Кадисом»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча с «Кадисом» в шестом туре чемпионата Испании. Матч состоялся в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» и завершился со счётом 0:0.

«Я думаю, что в целом команда была в порядке. Мы много владели мячом, но нам было трудно создать много моментов. Я не могу жаловаться на отношение моих игроков. Это был сложный матч. Однако, чтобы выиграть матч нужно забивать», приводит слова Кумана Sport.es.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».

Новость по теме
Рональд Куман получил красную карточку в матче «Кадис» — «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021