Куман прокомментировал ничью в матче «Барселоны» с «Кадисом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча с «Кадисом» в шестом туре чемпионата Испании. Матч состоялся в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» и завершился со счётом 0:0.

«Я думаю, что в целом команда была в порядке. Мы много владели мячом, но нам было трудно создать много моментов. Я не могу жаловаться на отношение моих игроков. Это был сложный матч. Однако, чтобы выиграть матч нужно забивать», приводит слова Кумана Sport.es.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».