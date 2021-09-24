«В этой стране удаляют ни за что». Рональд Куман — о судействе в матче с «Кадисом»
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Наставник «Барселоны» Рональд Куман остался недоволен судейством в матче шестого тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0).
«Во втором тайме наступила усталость соперника, физический спад, но вторая желтая Френки усложнила нам задачу. В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, кроме арбитра», — приводит слова Кумана Sport.es.
В концовке встречи Серхио Бускетс выбил второй мяч, который находился на поле, в сторону игрока «Кадиса». За это судья наказал игрока жёлтой карточкой, что не понравилось Куману и он вступил в споры с арбитром и получил красную карточку.
Ранее на 65-й минуте арбитр встречи показал вторую желтую карточку футболисту «Барселоны» Френки де Йонку, оставив каталонцев в меньшинстве.
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