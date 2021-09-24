«Аль-Раед» объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Локомотива» Эдером

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед» в своём «твиттере» объявил о подписании контракта бывшим нападающим «Локомотива» Антонио Эдером.

На данный момент условия контракта 33-летнего нападающего с клубом не разглашаются.

Эдер защищал цвета «Локомотива» с 2017 года, а до этого выступал за «Лилль», «Суонси Сити», «Брагу», «Академику» и другие команды на родине. В составе сборной Португалии, в которую он вызывался с 2012 по 2018 год, игрок стал чемпионом Европы. С «Локомотивом» Антонио завоевал все внутренние трофеи. Он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.