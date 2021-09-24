Жерар Пике раскритиковал календарь «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Кадисом» (0:0) в шестом туре чемпионата Испании высказал недовольство календарём команды.
«Я не понимаю, как они ставят нам такой календарь. Они ставят нас играть в понедельник, вот чего я не понимаю. Я не знаю, кто делает календари. Как это может быть так. Почему после игры во вторник против «Баварии» нам ставят матч в понедельник? Судья может допустить ошибку, вы можете ошибаться. Но это? Это не критика, это факты. Я не понимаю. У нас есть матчи с интервалом менее чем за 72 часа. Мы играли в понедельник, теперь в четверг, затем идет Лига Чемпионов. Мы, игроки, люди», — приводит слова Пике Marca.
Свой следующий матч «Барселона» проведёт 26 сентября с «Леванте» в Примере, а 29 сентября сине-гранатовые сыграют с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
- 24 сентября 2021
-
04:04
-
03:40
-
03:19
-
03:01
-
02:53
-
02:22
-
01:47
-
01:34
-
01:12
-
00:55
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
23:21
-
23:07
-
23:05
-
22:56
-
22:35
-
22:09
-
21:55
-
21:34
-
21:33
-
21:28
-
21:13
-
21:10
-
20:33
-
20:20
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:51
-
19:26
-
19:25