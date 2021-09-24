Жерар Пике раскритиковал календарь «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Кадисом» (0:0) в шестом туре чемпионата Испании высказал недовольство календарём команды.

«Я не понимаю, как они ставят нам такой календарь. Они ставят нас играть в понедельник, вот чего я не понимаю. Я не знаю, кто делает календари. Как это может быть так. Почему после игры во вторник против «Баварии» нам ставят матч в понедельник? Судья может допустить ошибку, вы можете ошибаться. Но это? Это не критика, это факты. Я не понимаю. У нас есть матчи с интервалом менее чем за 72 часа. Мы играли в понедельник, теперь в четверг, затем идет Лига Чемпионов. Мы, игроки, люди», — приводит слова Пике Marca.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 26 сентября с «Леванте» в Примере, а 29 сентября сине-гранатовые сыграют с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.