В «Барселоне» выразили поддержку Куману после ничьей в матче с «Кадисом»

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес высказался о будущем главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана после матча с «Кадисом».
«Куман пользуется нашей поддержкой. В воскресенье состоится ещё одна игра и мы с ним. Он наш тренер. Мы находимся в новом цикле, и у нас есть качественные игроки с большим будущим», — приводит слова Кумана RMC Sport.
Ранее сообщалось, что если «Барселона» не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.
«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.
В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте». Матч состоится 26 сентября.
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