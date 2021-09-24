Роберто: «Барселона» должна выиграть Ла Лигу, мне недостаточно войти в четвёрку лучших

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал ничью в матче шестого тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0).
«У нас была четкая возможность вырваться вперёд и выиграть матч. У нас не очень хорошие результаты. Мы должны подтолкнуть всех, от вратаря до запасных. Мы должны начать побеждать сейчас, потому что «Реал» находится на расстоянии 7 очков и хотя чемпионат длинный, если мы дадим им сильно вырваться вперёд, то будет сложно. Мы должны выиграть Ла Лигу, мне недостаточно просто войти в четвёрку лучших. Мы должны бороться за титул, у нас очень хорошая команда», — приводит слова Роберто Marca.
«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.
В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте». Матч состоится 26 сентября.
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