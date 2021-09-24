«Где же Лео Месси». Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону»

Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону» после матча шестого тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась со счётом 0:0.
После матча болельщики «Кадиса» пели песню: «Где же Лео Месси».
Посмотреть видео можно в «Твиттере» El Chiringuito TV.
«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.
В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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