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«Где же Лео Месси». Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону»

«Где же Лео Месси». Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону»
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Фанаты «Кадиса» потроллили «Барселону» после матча шестого тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась со счётом 0:0.

После матча болельщики «Кадиса» пели песню: «Где же Лео Месси».

Посмотреть видео можно в «Твиттере» El Chiringuito TV.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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