Гави – второй самый молодой игрок «Барселоны» в XXI веке, вышедший в стартовом составе

Полузащитник «Барселоны» Гави стал вторым самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе сине-гранатовых в XXI веке, сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок появился в стартовом составе матча с «Кадисом». Футболисту было 17 лет и 49 дней. Более молодым игроком в стартовом составе «Барселоны» является Ансу Фати, которому было всего 16 лет и 318 дней, когда он 14 сентября 2019 года играл с «Валенсией».

Напомним, в матче шестого тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0).

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».