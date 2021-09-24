Источник: сегодня Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2025 года

Финальные переговоры между «Ювентусом» и его аргентинским нападающим Пауло Дибалой по продлению контракта пройдут сегодня в Турине. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны заключат новое соглашение до 2025 года.
В августе СМИ сообщали, что 27-летний аргентинский нападающий не мог договориться с «Ювентусом» о новом контракте. Клуб предлагал игроку соглашение до 2025 года, зарплату € 8,5 млн в год плюс € 1 млн в качестве бонусов. Футболист, в свою очередь, хочет контракт до 2026 года, зарплату в € 10 млн и € 2 млн бонусов.
В середине августа сообщалось, что агенту Дибалы удалось достичь некоторого прогресса в переговорах с руководством туринского клуба. В настоящее время Дибала зарабатывает около € 7 млн за сезон.
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