Источник: сегодня Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2025 года

Финальные переговоры между «Ювентусом» и его аргентинским нападающим Пауло Дибалой по продлению контракта пройдут сегодня в Турине. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны заключат новое соглашение до 2025 года.

В августе СМИ сообщали, что 27-летний аргентинский нападающий не мог договориться с «Ювентусом» о новом контракте. Клуб предлагал игроку соглашение до 2025 года, зарплату € 8,5 млн в год плюс € 1 млн в качестве бонусов. Футболист, в свою очередь, хочет контракт до 2026 года, зарплату в € 10 млн и € 2 млн бонусов.

В середине августа сообщалось, что агенту Дибалы удалось достичь некоторого прогресса в переговорах с руководством туринского клуба. В настоящее время Дибала зарабатывает около € 7 млн за сезон.