Эмерсон: решил покинуть «Челси», потому что там для меня не было места

Защитник Эмерсон Палмери прокомментировал свой августовский переход из «Челси» в «Лион».

«Я решил покинуть« Челси », потому что там для меня не было места. Роберто Манчини сказал мне: нужно играть, нужно быть в стартовой обойме. «Лион» предложил интересный проект, и я согласился через два-три дня. Я действительно доволен своим выбором», – цитирует Эмерсона Gazzetta dello Sport.

Чемпион Европы в составе сборной Италии перешёл в «Лион» на правах аренды. Речь идёт о чистой аренде без опции выкупа. В прошедшем сезоне чемпионата Англии 27-летний итальянский защитник провёл за «Челси» всего две игры, выходя на замену. В составе сборной Италии Эмерсон является победителем чемпионата Европы – 2020. Футболист принял участие в четырёх матчах – на групповом раунде с Уэльсом, в четвертьфинале с Бельгией, в полуфинале с Испанией и в финале с Англией.

До «Челси» Эмерсон выступал за итальянские «Рому» и «Палермо», а также за бразильский «Сантос». Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 14 млн.