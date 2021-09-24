«Новая возможность жить и наслаждаться». Хамес Родригес – о переходе в «Аль-Райян»

Новичок катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес прокомментировал свой переход из «Эвертона». За новую команду он будет выступать под 10-м номером.

«Это новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо, «Аль-Райян», за то, что подарили мне этот опыт», – написал колумбиец в «Твиттере».

11 сентября Хамес вернулся в расположение «Эвертона» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир». Родригес не сыграл ни минуты за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ.

Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.