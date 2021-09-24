«Новая возможность жить и наслаждаться». Хамес Родригес – о переходе в «Аль-Райян»

Новичок катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес прокомментировал свой переход из «Эвертона». За новую команду он будет выступать под 10-м номером.
«Это новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо, «Аль-Райян», за то, что подарили мне этот опыт», – написал колумбиец в «Твиттере».
11 сентября Хамес вернулся в расположение «Эвертона» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир». Родригес не сыграл ни минуты за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ.
Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
- 24 сентября 2021
-
07:03
-
06:26
-
06:11
-
05:57
-
05:42
-
05:06
-
04:46
-
04:22
-
04:04
-
03:40
-
03:19
-
03:01
-
02:53
-
02:22
-
01:47
-
01:34
-
01:12
-
00:55
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
23:21
-
23:07
-
23:05
-
22:56
-
22:35
-
22:09
-
21:55
-
21:34
-
21:33
-
21:28
-
21:13
-
21:10