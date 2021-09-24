Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком августа в чемпионате Франции. 22-летний француз набрал 43% голосов, сообщается в «твиттере» UNFP (Национальный союз профессиональных футболистов Франции).

В прошлом месяце Мбаппе сыграл в четырёх матчах чемпионата, забил три гола и сделал две голевые передачи. Второе место в голосовании занял полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, за которого проголосовали 36%, замкнул тройку форвард «Клермона» Мохамед Байо — 22%.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Летом Мбаппе мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридцев, несмотря на желание футболиста сменить клубную прописку.