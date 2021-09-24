Перейра — новый глава судей РФС, ЦСКА и «Урал» победили в Кубке. Главное к утру

Официально объявлено о назначении португальца Витора Перейры на пост главы департамента судейства РФС, а ЦСКА и «Урал» одержали уверенные победы на групповом этапе Кубка России. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Ашот Хачатурянц объявил о назначении Перейры на пост главы департамента судейства РФС.

2. ЦСКА разгромил «Зенит-Ижевск» в матче группового этапа Кубка России.

3. «Урал» одержал первую победу под руководством Шалимова, обыграв «Торпедо» из Владимира.

4. Александра Трусова снялась с этапа КР в Сызрани по медицинским показаниям.

5. УНИКС победил «Локомотив-Кубань», отыгравшись с -21 по ходу матча.

6. Московское «Динамо» одержало восьмую победу в сезоне подряд, крупно обыграв «Сочи».

7. Орлов: с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин по лимиту прав.

8. Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу.

9. ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей +48 в первом матче чемпионата Единой лиги ВТБ.

10. Павлюченкова вылетела с турнира WTA-500 в Остраве, проиграв 61-й ракетке мира Мартинцовой.