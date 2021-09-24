Перейра — новый глава судей РФС, ЦСКА и «Урал» победили в Кубке. Главное к утру

Официально объявлено о назначении португальца Витора Перейры на пост главы департамента судейства РФС, а ЦСКА и «Урал» одержали уверенные победы на групповом этапе Кубка России. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Ашот Хачатурянц объявил о назначении Перейры на пост главы департамента судейства РФС.
2. ЦСКА разгромил «Зенит-Ижевск» в матче группового этапа Кубка России.
3. «Урал» одержал первую победу под руководством Шалимова, обыграв «Торпедо» из Владимира.
4. Александра Трусова снялась с этапа КР в Сызрани по медицинским показаниям.
5. УНИКС победил «Локомотив-Кубань», отыгравшись с -21 по ходу матча.
6. Московское «Динамо» одержало восьмую победу в сезоне подряд, крупно обыграв «Сочи».
7. Орлов: с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин по лимиту прав.
8. Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу.
9. ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей +48 в первом матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
10. Павлюченкова вылетела с турнира WTA-500 в Остраве, проиграв 61-й ракетке мира Мартинцовой.
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