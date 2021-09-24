Андрей Ярмоленко опубликовал пост после победы над «Манчестер Юнайтед» в кубковом матче

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко опубликовал пост после победы в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Автором единственного гола стал полузащитник лондонцев Мануэль Лансини. Украинский форвард провёл на поле весь матч.



«Победа! Отличная работа, команда!» — написал Ярмоленко.

Фото: «Инстаграм» Андрея Ярмоленко

Эта игра стала дебютной за «Вест Хэм» для чешского полузащитника Алекса Крала, перешедшего из московского «Спартака» на правах аренды. Хорватский хавбек «молотобойцев» Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, вышел на замену на 69-й минуте.

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