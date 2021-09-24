Бывший игрок «Уфы» Тилл: чемпионат России практически на одном уровне с украинским

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилл, который ранее выступал в «Уфе», сравнил чемпионаты России и Украины.
«В России крутятся гораздо большие деньги. Больше денег — больше сильных команд. Российские клубы могут позволить себе приобретать сильных игроков. Но парадокс в том, что российская лига практически на одном уровне с украинской, и меня это удивило в чемпионате Украины с приятной стороны. Здесь каждая игра очень трудная и интересная.
И в России было хорошо, и здесь. Правда, я в России пробыл два года; не знаю, надолго ли задержусь на Украине. Однако я счастлив на Украине!
Россия сама по себе большая страна. Население той же Уфы — один миллион жителей, в Полтаве всего 300 тысяч. Полтава выглядит компактнее, в какой-то мере удобнее.
Если честно, у меня не было больших представлений об Украине. Я мало что знал. Где-то понимал, что будет похоже на Россию. Так, в принципе, и есть. Не вижу какой-то разницы между Россией и Украиной на бытовом уровне», — сказал Тилл в интервью украинскому журналу «Футбол».
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