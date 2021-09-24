Стало известно, когда Месси возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе команды уже завтра, 25 сентября, информирует Le Parisien.
Согласно сведениям источника, Месси возобновит полноценные занятия с «ПСЖ» в день матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Однако тренерский штаб вряд ли станет рисковать им в игре чемпионата Франции, ведь уже на следующей неделе парижанам предстоит встретиться с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Ранее «ПСЖ» сообщил, что Месси не поможет команде в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». Месси получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1) и был заменён. 21 сентября аргентинский футболист прошёл процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости.
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