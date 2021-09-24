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Рюдигер прокомментировал возможный уход из «Челси»

Рюдигер прокомментировал возможный уход из «Челси»
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, который следующим летом может стать свободным агентом, прокомментировал возможный уход из лондонского клуба по истечении контракта. Напомним, интерес к немецкому центрбеку проявляют «Пари Сен-Жермен», мюнхенская «Бавария», туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

«Для меня наступает период, когда я должен принять самое важное решение в своей профессиональной карьере. На данный момент я не вёл переговоры ни с одним клубом, кроме «Челси», — приводит слова Антонио Рюдигера Sky Sport.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.

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