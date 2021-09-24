Глушаков: может, у Жиркова откроется третье дыхание и Юра в сборную России вернётся

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал новость о том, что Юрий Жирков будет выступать на любительском уровне за команду «Аминьево».



«По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим – может, у него откроется третье или четвёртое дыхание и в сборную вернётся. Пока с ним не общался, но мы ещё с ним сыграем на одном поле, подвигаемся



Не знаю его планы – он набирает форму после травмы: тренироваться это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое. Ты получаешь удовольствие от футбола, никто не платит деньги. В каких-то любительских командах платят, но у нас в «Аминьево» играют только из-за того, что есть хороший коллектив. Я сам там давно: набирал форму, когда нигде не играл, а когда был в Премьер-Лиге, то приезжал туда во время перерыва на игры сборных, поскольку почему я должен сидеть дома, когда могу пойти поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами», — цитирует Глушакова ТАСС.