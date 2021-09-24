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Агент Прудников: хотел устроить Джеко в Россию. Слава богу, он уехал в Чехию

Агент Прудников: хотел устроить Джеко в Россию. Слава богу, он уехал в Чехию
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Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как хотел привезти боснийского нападающего Эдина Джеко в чемпионат России.

«Мой отец был футбольным агентом. Примерно тогда, например, он привёз из Боснии в «Анжи» Элвира Рахимича. Еще был Самир Муратович (боснийский полузащитник, выступавший за «Сатурн»). И примерно в те годы появилась молодая звезда. Мы познакомились с Эдином. Было желание устроить его трансфер в Россию. Слава богу, в итоге он уехал в Чехию. Правда, всего за € 30 тыс., но зато потом его неплохо перепродали «Вольфсбургу».

Сараевский «Железничар», где начинал Джеко, был нашим вторым домом. Отец раньше играл в футбол в другом местном клубе — «Сараево». В те годы мы часто летали в Боснию, привозили много игроков оттуда. Например, Спахича в «Торпедо» — но не Эмира, который потом играл в «Локо», а Амира. «Железничар» был хорошим рынком. Они обычно комплектовали Бундеслигу. Но сейчас качество кадров там уже не то.

Смотрю на статистику Джеко и понимаю: он заиграл бы везде. Куда бы ни переходил, свои 10-20 за сезон он точно забивает», — цитирует Прудникова Sport24.

В августе Джеко перешёл из «Ромы» в «Интер».

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