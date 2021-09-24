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Черышев восстанавливается после травмы в ускоренном темпе. Он уже возобновил тренировки

Черышев восстанавливается после травмы в ускоренном темпе. Он уже возобновил тренировки
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстанавливается после травмы в ускоренном темпе. Игрок уже вернулся на поле и возобновил тренировки по индивидуальной программе, информирует El Desmarque.

Ожидается, что Черышев сможет помочь «Валенсии» в матчах после октябрьской паузы на сборные. Тренерский штаб «летучих мышей» очень надеется на успешное восстановление Дениса, так как в команде сложилась сложная ситуация с травмами.

Напомним, Денис Черышев получил травму в матче 4-го тура Примеры с «Осасуной» (4:1). 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.

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