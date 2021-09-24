Черышев восстанавливается после травмы в ускоренном темпе. Он уже возобновил тренировки

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстанавливается после травмы в ускоренном темпе. Игрок уже вернулся на поле и возобновил тренировки по индивидуальной программе, информирует El Desmarque.
Ожидается, что Черышев сможет помочь «Валенсии» в матчах после октябрьской паузы на сборные. Тренерский штаб «летучих мышей» очень надеется на успешное восстановление Дениса, так как в команде сложилась сложная ситуация с травмами.
Напомним, Денис Черышев получил травму в матче 4-го тура Примеры с «Осасуной» (4:1). 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.
- 24 сентября 2021
-
11:38
-
11:36
-
11:27
-
11:22
-
11:19
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:45
-
10:39
-
10:12
-
09:47
-
09:42
-
09:40
-
09:39
-
09:23
-
08:54
-
08:37
-
08:29
-
08:03
-
07:46
-
07:23
-
07:03
-
06:26
-
06:11
-
05:57
-
05:42
-
05:06
-
04:46
-
04:22
-
04:04
-
03:40
-
03:19
-
03:01
-
02:53