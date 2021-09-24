Агент Прудников: «Манчестер Сити» хотел купить Джано. Гендиректора «Спартака» отказали

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что «Манчестер Сити» хотел купить бывшего игрока «Спартака» Джано Ананидзе.
«Я находил клуб, готовый купить Ананидзе. Джано безумно одарённый парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.
«Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директора, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.
Была ещё история, когда кто-то хотел купить часть прав на Джано. Раньше это было частым явлением, самый громкий пример тут Тевес. Мне тоже звонили и предлагали 50 процентов прав на Красича за € 7 млн или € 8 млн. Это очень удобный вид бизнеса — если понимаешь рынок. Но в последнее время ФИФА ввела ограничения. Сейчас так делать нельзя.
Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола», — цитирует Прудникова Sport24.
- 24 сентября 2021
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