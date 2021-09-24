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Агент Прудников: «Манчестер Сити» хотел купить Джано. Гендиректора «Спартака» отказали

Агент Прудников: «Манчестер Сити» хотел купить Джано. Гендиректора «Спартака» отказали
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Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что «Манчестер Сити» хотел купить бывшего игрока «Спартака» Джано Ананидзе.

«Я находил клуб, готовый купить Ананидзе. Джано безумно одарённый парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.

«Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директора, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.

Была ещё история, когда кто-то хотел купить часть прав на Джано. Раньше это было частым явлением, самый громкий пример тут Тевес. Мне тоже звонили и предлагали 50 процентов прав на Красича за € 7 млн или € 8 млн. Это очень удобный вид бизнеса — если понимаешь рынок. Но в последнее время ФИФА ввела ограничения. Сейчас так делать нельзя.

Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола», — цитирует Прудникова Sport24.

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