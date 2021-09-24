Глава Ла Лиги оценил тендер на телеправа в РПЛ

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу проведения тендера на телеправа в Российской Премьер-Лиге.
«Мы транслируем российский футбол в Испании на Ла Лига ТВ, так что я смотрю некоторые матчи РПЛ. Сейчас в России происходит очень важное событие — впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа. Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом. Ценность внутреннего вещания должна расти. И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными», — приводит слова Тебаса «РБК-Спорт».
Ранее стало известно, что правление Российской Премьер-Лиги решило отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и провести тендер с разделением пакета медиаправ.
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