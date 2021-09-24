Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги оценил тендер на телеправа в РПЛ

Глава Ла Лиги оценил тендер на телеправа в РПЛ
Комментарии

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу проведения тендера на телеправа в Российской Премьер-Лиге.

«Мы транслируем российский футбол в Испании на Ла Лига ТВ, так что я смотрю некоторые матчи РПЛ. Сейчас в России происходит очень важное событие — впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа. Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом. Ценность внутреннего вещания должна расти. И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными», — приводит слова Тебаса «РБК-Спорт».

Ранее стало известно, что правление Российской Премьер-Лиги решило отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и провести тендер с разделением пакета медиаправ.

Новость по теме
Президент РПЛ раскрыл подробности конкурса на реализацию медиаправ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021