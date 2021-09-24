Заболотного оштрафовали на 20 тыс. рублей за празднование гола в ворота «Спартака»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил дисциплинарное наказание по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

На 81-й минуте встречи Заболотный забил единственный гол и отправился на трибуну, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с болельщиками армейцев. Это действие расценивается как нарушение санитарного регламента лиги — Заболотный получил штраф в размере 20 тыс. рублей.

«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата (пункт 3.1.5.3 Санитарного регламента чемпионата) — оштрафовать футболиста ПФК ЦСКА г. Москва Заболотного А. на 20 000 (двадцать тысяч) рублей», — приводит текст решения Контрольно-дисциплинарного комитета официальный сайт РФС.