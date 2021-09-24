Экс-защитник «Ливерпуля» рассказал, как Юрген Клопп едва не подрался с Джеймсом Милнером

Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван рассказал об инциденте, который случился в 2017 году между главным тренером Юргеном Клоппом и полузащитником Джеймсом Милнером.

«Самая напряжённая ситуация была в районе Рождества. Я не помню, с кем мы играли. Может быть, это был выездной матч с «Сандерлендом». Клопп и Милнер чуть не подрались, но Джеймс отступил. По глазам Клоппа было видно, что он готов пойти до конца, чтобы доказать свою точку зрения. Это было очень напряжённое время для него. Он оказался под большим давлением.

Для меня это был первый год в «Ливерпуле», для Клоппа — второй. Все считают его хорошим тренером. Это Юрген Клопп, который делает суперзвёзд из своих игроков. Конечно, давление на нём сказалось. Но если команда не может победить «Сандерленд», то стоит забыть о местах, на которые рассчитывал», — цитирует Клавана Goal.

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Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: