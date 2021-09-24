КДК РФС оштрафовал ряд клубов РПЛ за нарушение фанатами санитарного регламента

КДК РФС оштрафовал «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Уфу», ЦСКА и «Рубин» по итогам 8-го тура РПЛ за нарушение фанатами санитарного регламента лиги.

«В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента (пункт 3.5.6 Санитарного регламента чемпионата) – оштрафовать:

— ФК «Локомотив» г. Москва на 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

— ФК «Рубин» г. Казань на 40 000 (сорок тысяч) рублей;

— ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

— ФК «Уфа» г. Уфа на 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

— ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 10 000 (десять тысяч) рублей;

— ПФК ЦСКА г. Москва на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей», — приводит текст решения Контрольно-дисциплинарного комитета официальный сайт РФС.