«Спартак», «Зенит» ЦСКА и «Рубин» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков

КДК РФС оштрафовал «Спартак», «Зенит» ЦСКА и «Рубин» за нецензурные фанатские кричалки во время матчей 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 10 000 (десять тысяч) рублей», — приводит текст решения Контрольно-дисциплинарного комитета официальный сайт РФС.