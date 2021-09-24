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Арбитр Марк Клаттенбург рассказал о драке с коллегой Мартином Аткинсоном

Арбитр Марк Клаттенбург рассказал о драке с коллегой Мартином Аткинсоном
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Известный британский арбитр Марк Клаттенбург рассказал, как однажды подрался с коллегой Мартином Аткинсоном.

«Между мной и Аткинсоном была политическая война. Мы никогда не ладили. Однажды мы играли пять на пять в зале. Я сделал подкат, а он в ответ ударил меня. Я ударил его. С того момента мы всегда сохраняли определённое уважение друг к другу, но о дружбе речи быть не могло. Вместо того, чтобы просто забыть о случившемся, он стал относиться ко мне жёстче. Это ощущение усилилось, когда я стал представлять угрозу его карьере.

Когда я работал на еврокубковых матчах, один из приспешников Аткинсона был четвёртым арбитром. Я знал, что он докладывает своему хозяину», — приводит слова Клаттенбурга The Athletic.

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