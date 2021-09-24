Полузащитник «Ахмата» Бериша успешно перенёс операцию на плечевом суставе

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша успешно перенёс операцию на плечевом суставе в одной из клиник Рима.
«Полузащитник грозненцев Бернард Бериша успешно перенёс операцию на плечевом суставе в одной из клиник Рима. Лечение и реабилитация продлятся около трёх месяцев. Желаем Бернарду скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Напомним, в матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 7 грозненский «Ахмат» разгромил «Кайрат-Москву». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Одинцово и завершилась со счётом 3:0.
«Ахмат» набрал 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 7 элитного раунда Кубка России. Лидирует в группе «Ротор» (3). «Кайрат-Москва» (0) находится на третьем месте и лишился шансов на выход в следующую стадию турнира. «Ротор» и «Ахмат» сыграют между собой 27 октября.
- 24 сентября 2021
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